Inseguimento con i carabinieri, fermato li prende a calci e pugni: arrestato

Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 ottobre un 34enne italiano è stato fermato dai carabinieri di Asolo. L'uomo era a bordo della sua auto in un parcheggio del borgo trevigiano. Alla vista dei militari l'uomo ha messo in moto partendo a tutta velocità per evitare il controllo.

Raggiunto poco dopo, il 34enne è stato fermato in evidente stato di alterazione. Scendendo dall'auto ha iniziato a sferrare calci e pugni contro i carabinieri che hanno dovuto immobilizzarlo, riportando lievi lesioni. Il 35enne è ora accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale oltre al rifiuto di sottoporsi all'accertamento dell'alcoltest e dell'uso di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato convalidato venerdì mattina, 27 ottobre, in tribunale a Treviso ma essendo il 34enne incensurato è stato già rimesso in libertà.