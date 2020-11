In fuga dai carabinieri, speronano un'auto in sosta: poi scappano a piedi

Mancavano pochi minuti alle 17.30 di mercoledì 11 novembre quando una volante dei carabinieri di Treviso ha notato un'auto sospetta ferma in sosta all'altezza delle piscine di Santa Bona.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", all'interno del veicolo c'erano almeno un paio di persone che, non appena si sono accorti dell'arrivo dei carabinieri, sono partiti a tutta velocità iniziando un inseguimento andato avanti per alcuni chilometri. Nella fuga l'auto è andata a sbattere contro un'altra vettura in sosta ma l'impatto non ha fermato la corsa dei fuggitivi che, braccati dai militari dell'Arma, sono arrivati fino alla zona industriale di Castagnole (frazione di Paese) dove hanno abbandonato l'auto per fuggire a piedi nei campi riuscendo a far perdere le loro tracce. All'interno del veicolo sequestrato, i carabinieri hanno trovato i documenti di alcune persone originarie dell'Est Europa. Restano però da chiarire i motivi che hanno spinto i sospetti a fuggire, dando vita all'inseguimento. L'ipotesi più probabile è che si trattasse di una banda di ladri, per ora ancora a piede libero.