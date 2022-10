Non si ferma al posto di blocco, scatta l'inseguimento con la polizia locale

Annunciati nei giorni scorsi, sono iniziati nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 ottobre i controlli su strada della polizia locale di Treviso. I posti di controllo sono stati eseguiti in Viale Trento e Trieste (ponte de Fero) e Viale della Repubblica dalle ore 23 alle 4 di notte e hanno portato a due denunce per guida in stato di ebbrezza ai danni di un ragazzo di 26 anni con tasso alcolemico di 1,47 g/l, e di un 65enne con tasso di 0,85 g/l.

L'inseguimento

Durante la nottata un'auto non si è fermata al posto di blocco in Viale Trento e Trieste, ne è nato un breve inseguimento terminato con i vigili riusciti a bloccare l'auto in fuga. Il conducente è stato sanzionato per ben 4 violazioni dei limiti di velocità rilevate dal telelaser (viaggiava ad 80 chilometri orari), mentre uno dei passeggeri a bordo dell'auto è stato segnalato per possesso di due grammi di hashish. Prima di terminare i controlli, gli agenti della polizia locale hanno sanzionato quattro automobilisti per violazioni minori (fari non funzionanti, mancata revisione e assenza temporanea dei documenti di guida).