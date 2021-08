Non si fermano all'alt: in due finiscono arrestati dopo un rocambolesco inseguimento

Un rocambolesco inseguimento, avvenuto nella notte tra sabato e domenica (verso l'1.30), ha portato all'arresto di due persone per resistenza a pubblico ufficiale dopo che non si erano fermate con il loro furgone blu all'alt imposto loro dalle forze dell'ordine poco prima a San Biagio di Callalta. I due, dopo essere stati a lungo inseguiti da diverse pattuglie dei carabinieri, e da due volanti della polizia stradale, sono stati bloccati all'interno di un distributore di benzina in zona Preganziol. Ancora poco chiari, invece, i motivi della fuga e le generalità della coppia.

