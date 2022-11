Senza patente e assicurazione non si ferma al posto di blocco: denunciato

Si era messo alla guida di un'auto non sua, sprovvista di assicurazione e senza avere la patente. Arrivato alla Rotonda della Pace, lungo il Terraglio, si è però accorto che davanti a lui c'era un posto di blocco della polizia di Stato.

Proprio gli agenti della Questura di Treviso, vedendo l'auto arrivare verso di loro, hanno fatto segno all'automobilista di fermarsi ma l'uomo ha tirato dritto, fuggendo a tutta velocità. Ne è nato un inseguimento lungo il Terraglio, iniziato verso le 11.30 di mercoledì mattina, 16 novembre, è terminato pochi minuti più tardi con l'auto della polizia che è riuscita a bloccare il fuggitivo. Dal controllo degli agenti è emerso che il guidatore, un 37enne trevigiano, era senza patente perché già ritirata per essere stato sorpreso più volte in stato di ebbrezza. Inoltre non era la prima volta che scappava ad un posto di blocco. Ci aveva già provato, senza successo, anche un'altra volta in passato. L'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico e multato per le violazioni al codice della strada.