Insulta su Instagram l'arbitro donna: 10 turni di squalifica al calciatore Under 15

Sentenza esemplare del giudice sportivo contro un calciatore trevigiano Under 15 finito sotto accusa per aver insultato e offeso su Instagram l'arbitro Giorgia Visentin al termine della partita tra Union QdP e Vazzola, valida per il campionato Regionale Giovanissimi Under 15.

Dieci giornate di squalifica al calciatore del Vazzola che era stato espulso dall'arbitro durante il match terminato 3-3. Insulti sessisti e offese trascritti dall'arbitro donna nel rapporto di gara inviato al giudice sportivo della Figc del Veneto che, in un comunicato ufficiale pubblicato insieme alla sentenza, sottolinea come: L'arbitro abbia riferito di aver ricevuto sul suo profilo Instagram dei messaggi di contenuto discriminatorio di genere, riuscendo a rintracciare il profilo di provenienza, appartenente al giocatore, riconosciuto dalla foto appostata sul sito, allegata al referto di gara. Ritenuta integrata la violazione dell'articolo 28, il giudice ha deciso di applicare al giocatore la sanzione della squalifica per 10 giornate". Non è la prima volta che un direttore di gara viene preso di mira al termine di una partita ma, a rendere il caso eclatante, è stato il fatto che le offese sono arrivate da un calciatore non ancora maggiorenne. Il Vazzola Calcio si è dissociato dagli insulti scritti dal suo tesserato porgendo le scuse a nome della società all'arbitro Giorgia Visentin.