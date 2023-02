Insulti razzisti all'arbitro, il tifoso ha quasi 80 anni: «Ho sbagliato»

Si chiama Gastone e ha quasi 80 anni il tifoso che domenica scorsa, 12 febbraio, ha insultato pesantemente l'arbitro Mamady Cissé durante la partita di calcio tra Bessica e Fossalunga, valida per il Girone S di Seconda Categoria.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Gastone sarebbe stato in passato un dirigente del Bessica e ancora oggi continua a seguire la squadra di calcio. Quando domenica ha visto che l'arbitro aveva dato un rigore agli avversari è sbottato in frasi e insulti a sfondo razzista che hanno portato il direttore di gara a sospendere la partita. La versione del tifoso è quella di aver detto la frase: "Negretto cerca di stare più attento" ma qualche altro tifoso sostiene di aver sentito insulti ben più pesanti all'indirizzo di Cissé che ha lasciato il campo al 42esimo minuto di gioco. Ora Gastone si è dichiarato pronto ad incontrare di persona il direttore di gara per porgergli le sue scuse. Parole inaccettabili ed esagerate le sue su cui ora dovrà esprimersi il giudice sportivo. Il gesto è stato subito condannato dalla Federcalcio, diventando un caso nazionale. Non è la prima volta che l'arbitro Cissé viene apostrofato con insulti razzisti: nel 2018, durante la partita Arcade-Biancade, il direttore di gara era stato insultato da un dirigente del Biancade squalificato per sei mesi dal giudice sportivo.