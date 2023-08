Minacce alla libraia di Castelfranco che non vende il libro di Vannacci

Minacce e insulti, con commenti offensivi anche nella pagina social, sono giunti a Clara Abatangelo, la titolare della libreria Ubik di Castelfranco Veneto, dopo che aveva esposto in vetrina un cartello nel quale invita i clienti a non chiedere il libro di Roberto Vannacci "Il mondo al contrario". A denunciarlo è la stessa Abatangelo sul Gazzettino di Treviso.

La libraia ha annunciato di voler adire le vie legali contro gli autori delle minacce, tramite uno studio legale bolognese che aderisce alla campagna "Chi odia paga". «Faremo le valutazioni del caso - aggiunge - scegliendo a chi devolvere eventuali risarcimenti. Non so se le minacce siano credibili. Quel che è certo è che una libraia non dovrebbe aver paura di andare al lavoro o sentirsi costretta a guardare se i bar sono aperti prima di uscire. Il tutto mentre le istituzioni rimangono sostanzialmente in silenzio».

Il libro

Il saggio "Il mondo al contrario" è diventato nel frattempo un vero e proprio caso mediatico a livello nazionale, costato al generale un cambio di incarico. Lui però, sul contenuto del libro, non sembra intenzionato a fare nessun passo indietro. Sui gay spiegava: «La definizione di normalità si riferisce alla consuetudine, è un dato statistico, il 97% della popolazione è eterosessuale, quindi essere non eterosessuale li racchiude in una minoranza. Ma non sono stato offensivo nei confronti di chiunque, ho espresse le mie opinioni, lecite e discutibili, non sono stato discriminatorio però, non ho detto che gli omosessuali devono essere messi in un ghetto. Le mie opinioni sono discutibili ma non offensive. Sfido chiunque a trovare con gli omosessuali che potrei aver avuto alle dipendenze, degli atteggiamenti offensivi o discriminatori».