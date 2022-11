Insulti e minacce social alla polizia: «Odio che non resterà impunito»

«Quando uomini in divisa che, nel pieno rispetto delle regole e nell’adempimento del loro dovere, vengono vigliaccamente insultanti, derisi e diffamati sul web da parte di gente che sul nostro territorio semina solo impunemente scompiglio e paura. Quando frustrati, leoni da tastiera, con la lingua lunga e poco cervello prendono a prescindere le loro parti approfittando spesso dell’impunità che il nostro sistema giudiziario gli offre, al poliziotto non resta purtroppo che confidare nella solidarietà dei colleghi e di chi come il suo sindacato condivide con lui sacrifici e fatiche». Queste le parole del segretario regionale Fsp del Veneto, Maurizio Ferrara, dopo le recenti offese arrivate tramite commenti social ma soprattutto in un video pubblicato su Instagram da un giovane di origini marocchine che sostiene di essere stato picchiato da cinque agenti in servizio a Treviso, pubblicando le immagini della perquisizione a cui seguono una serie di ingiurie verso i poliziotti.

«Speravo sinceramente di non dover più intervenire a così breve distanza da altro simile episodio per fatti come questi, a tutela di colleghi ingiustamente messi alla berlina ma mi rendo conto che non si può confidare sulla intelligenza di certe persone che spendendo senza ragione alcuna addirittura la carta della discriminazione razziale crede così facendo di umiliare ed intimorire chi fa il proprio dovere nell’esclusivo interesse della comunità - conclude Ferrata -. Le parole di certi personaggi non resteranno certo anche in questo caso senza conseguenze e risposta perché daremo subito e comunque corso alle azioni di legge del caso ma nel frattempo giunga ai colleghi feriti da parole di tale durezza la assoluta solidarietà e vicinanza di tutta la segreteria regionale Fsp del Veneto».