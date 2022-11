Diffama i poliziotti su Instagram: «Insulti inaccettabili»

Agenti della Questura di Treviso diffamati da un giovane di origini marocchine e dalla sua fidanzata fermati per un controllo. Durante la perquisizione la giovane ha registrato un video pubblicato dal ragazzo su Instagram in cui diffama gli agenti in servizio e dice di essere stato picchiato da cinque poliziotti pur non avendo commesso nessun reato.

Le immagini hanno fatto in poche ore il giro dei social, sollevando decine di commenti e reazioni di vicinanza verso gli agenti della Questura trevigiana. «Non basta certo un video per denigrare uomini e donne delle forze dell'ordine che ogni giorno proteggono i cittadini. Noi andiamo orgogliosi dei nostri uomini in divisa e siamo certi che ogni accertamento dimostrerà le reali responsabilità di questa assurda vicenda» commenta Alberto Villanova, presidente dell’Intergruppo Lega – LV in consiglio regionale alimentando la polemica sul video del giovane arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

«È bene spiegare, anche ai più giovani, alcune regole di base della nostra società: le forze di polizia si rispettano, e quando chiedono i documenti, devono essere loro forniti. Tanto più se si ha la coscienza pulita e non si è fatto nulla. Il video che è circolato sui social - sottolinea il consigliere - è solo l’ennesimo vile tentativo di diffamare il lavoro di agenti che vigilano sulla nostra sicurezza. Verranno svolte le verifiche del caso sulla dinamica di quanto è successo, da chi ha la competenza per farlo. Sono certo però che presto emergerà chi stava facendo il proprio dovere e chi invece ha oltraggiato le nostre Forze dell'ordine. Loro sono per noi un modello di cui andiamo fieri, sempre» conclude Villanova.