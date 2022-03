Ladri alla Intese Costruzioni Acciaio, colpo da 20mila euro

L'antifurto ha suonato per ben due volte ma la vigilanza ha pensato si trattasse di un falso allarme. I ladri, invece, c'erano davvero e sono riusciti a fuggire indisturbati con un bottino di circa 20mila euro.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 marzo l'azienda Intese Costruzioni Acciaio di Mogliano Veneto è finita nel mirino di una banda di malviventi, riuscita a rubare decine di attrezzi da cantiere. Il primo allarme è scattato a mezzanotte, il secondo alle 2.30 di notte. I ladri hanno rotto una vetrata sul retro dell'azienda, molto vicina ai binari della linea Treviso-Venezia. Utilizzando dei bancali si sono arrampicati fino alla finestra e sono entrati nel capannone. Qui, nonostante l'allarme, hanno potuto agire indisturbati, portando via smerigliatrici, saldatrici e decine di altri utensili da cantiere per un valore complessivo di quasi 20mila euro. Per l'azienda di Mogliano non è il primo furto di questo tipo: a marzo del 2017 i ladri avevano messo a segno un furto molto simile. L'ipotesi è che si tratti di una banda di professionisti dell'Est Europa, entrata in azione su commissione. Le indagini sono in corso, l'azienda invece è in ginocchio nonostante fosse assicurata contro i furti: al lavoro su tre cantieri aperti, senza strumenti non è al momento più in grado di continuare a lavorare.