Stufa difettosa, 32enne intossicato nel sonno: è in condizioni gravissime

Sabato mattina, 9 gennaio, i carabinieri di Roncade sono intervenuti in una casa di via Grande nella frazione di Rovarè a San Biagio di Callalta per soccorrere un uomo intossicato dal monossido di carabonio.

Si tratta del 32enne Y. B., colto da malore a seguito dell'intossicazione provocata dalla fuoriuscita del gas contenuto all'interno di una stufetta posizionata all'interno della camera da letto. Il 32enne è stato trovato privo di sensi, sdraiato sul letto, dal fratello Y. M., 46 anni, rientrato a casa dopo il turno di lavoro. Ricoverato al Ca' Foncello di Treviso per le prime cure del caso (camera iperbarica), il 32enne è in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma e al Suem 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Treviso per accertamenti sulle bombole di monossido.