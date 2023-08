Scoppia una lite in strada, automobilista investe un 24enne e fugge

Verso le 4.40 della scorsa notte tra sabato 12 e domenica 13 agosto, a Castelfranco Veneto, i carabinieri sono intervenuti in Via Pagnana dove un 24enne della zona era rimasto coinvolto in una lite per futili motivi legati a questioni di viabilità stradale.

Il 24enne era venuto a parole con un'automobilista non ancora identificato che, nel tentativo di allontanarsi dal luogo della lite, ha investito il giovane facendo poi perdere le proprie tracce. Il ragazzo investito, soccorso da personale del Suem 118, è stato trasportato presso il locale ospedale dove gli sono state diagnosticate lesioni agli arti inferiori, giudicate guaribili in una ventina di giorni. Sono ora in corso ulteriori indagini da parte di carabinieri, volte all' identificazione dell'investitore e alla ricostruzione della dinamica dell'accaduto.