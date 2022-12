Investito mentre va al mercato, funerale bloccato: «Servono nuove indagini»

L'ultimo saluto a Giovanni Miotto non è ancora stato celebrato: il funerale in programma lunedì 19 dicembre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Vidor, è stato bloccato dalla magistratura tre ore prima dell'inizio della cerimonia. Un provvedimento che ha lasciato letteralmente sotto choc non solo i familiari dell'80enne ma l'intera comunità di Vidor.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la magistratura avrebbe deciso di revocare il nullaosta per la sepoltura visto che si sarebbero resi necessari nuovi accertamenti sull'incidente dello scorso 9 novembre e costato la vita a Miotto. In questi giorni la polizia locale di Vidor aveva concluso gli ultimi accertamenti sulla dinamica dell'accaduto inviandoli alla magistratura che, ricevendoli prima del funerale, ha deciso di interrompere la cerimonia. Sul caso è aperta un'indagine per omicidio stradale contro la donna, residente nella zona di Vidor, che ha investito l'80enne intento ad attraversare Via Marconi in bici. Il dubbio è se Miotto stesse o meno attraversando la strada in sella alla bici o a piedi con la bici in mano. I familiari della vittima, però, non avevano chiesto ulteriori accertamenti sul caso ma la magistratura ha voluto riservarsi ancora qualche giorno per accertare la dinamica esatta dell'incidente mortale. Un rinvio che in paese ha suscitato grande scalpore. Giovanni Miotto era conosciutissimo, residente in località Bosco aveva lavorato per anni come muratore dell'impresa Fontana di Valdobbiadene. Raggiunta la meritata pensione, si era dedicato alla famiglia e alla sua più grande passione, gli Alpini di Vidor, di cui era stato anche consigliere. La moglie Matilde, le due figlie e gli adorati nipoti chiedono ora che il nuovo nullaosta per la sepoltura arrivi nel più breve tempo possibile in modo da poter dire addio al loro caro.