Malore alla guida, 80enne travolge coetanea in bici: soccorsi dai carabinieri

A Istrana, lungo la strada regionale Castellana, verso le 11.30 odierne, un ottantenne alla guida della propria automobile, un'utilitaria, ha travolto un'anziana coetanea (entrambi sono della zona) che percorreva in bicicletta la stessa carreggiata. L'anziano, presumibilmente già in preda ad un malore, non ha arrestato la marcia ed è stato fermato in stato di choc da una pattuglia di militari dei carabinieri della stazione di Istrana che si trovava in transito ed ha assistito all'investimento. L'anziano è stato dapprima accudito dai carabinieri intervenuti e poi affidato alle cure dei sanitari del Suem 118 intervenuti nel frattempo che ne hanno constatato le gravi condizioni, rendendo necessario il suo trasporto in elisoccorso presso l'ospedale di Treviso, in condizioni inizialmente critiche ma in miglioramento. L'anziana investita ha riportato traumi alle gambe ed è stata accompagnata in ospedale a Castelfranco Veneto ma allo stato non sarebbe in pericolo di vita.