Auto si schianta contro un palo, in cinque finiscono in ospedale

L'incidente, una fuoriuscita autonoma, è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 11 luglio, in via Baracca a Istrana. Grave ma non in pericolo di vita una ragazzino di 11 anni

Un grave incidente stradale è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 11 luglio, a Istrana. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto è finita fuori strada. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14,30 in Via Baracca, lungo la provinciale 68, nel tratto compreso tra l'aeroporto militare e la rotonda, in direzione Trevignano.

Cinque le persone coinvolte, tutte all'interno della vettura. Si tratta di una coppia di Scorzè, in provincia di Venezia, L.F. e P.C, marito e moglie di 44 e 38 anni, e dei loro tre figli, di 4, 7 e 11 anni, quest'ultimo ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso - come del resto anche i famigliari - in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, che era al al volante di una Ford Galaxy avrebbe perso il controllo della vettura, che ha prima impattato contro un palo e poi ha finito la sua corsa contro il muro di una casa. Tra le prime ipotesi quella della distrazione o forse un malore che avrebbe colpito l'uomo.

Sul posto sono intevenuti i sanitari del Suem, con tre ambulanze e l'eliottero dell'elisoccorso e i Vigili del Fuoco. I rilievi di legge sono stati compiuti dai carabinieri di Paese.