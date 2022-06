Cambio della guardia alla guida del Comando del 132° Gruppo Volo di Istrana

Ieri mattina, 27 giugno, presso l? Aeroporto di Istrana, ha avuto luogo la cerimonia formale di passaggio di Comando del 132° Gruppo Volo ? Buscaglia? di cui proprio quest?anno è ricorso l?80° anniversario dalla sua costituzione. La cerimonia, presieduta dal Colonnello Pilota Nadir Ruzzon, Comandante del 51° Stormo, ha visto la partecipazione delle donne ed uomini del Reparto, nonché di ospiti ed autorità militari e civili.

Il Ten. Col. Gabriele A., Comandante uscente, dopo la lettura dell?ordine del giorno, si è rivolto agli uomini e donne del 132° Gruppo Volo ringraziandoli per l?eccezionale lavoro svolto e per la professionalità e le conoscenze messe in campo quotidianamente che hanno consentito, con un?efficace integrazione dei due velivoli in dotazione AM-X ed F2000 - il 132° è l?unico reparto della Forza Armata ad essere dotato di due linee aerotattiche ? di conseguire tutti gli obiettivi ed i compiti prefissati.

Il Magg Michele R., Comandante subentrante, ha espresso la sua riconoscenza verso il Col. Ruzzon e la linea gerarchica della Forza Armata per la fiducia concessa nell? affidargli la guida di un glorioso Gruppo di Volo qual è il 132°, incarico che assume con la certezza di poter contare su una squadra coesa e preparata. ?Stare d?avanti e dare l?esempio? con queste parole ha voluto tracciare la ?linea? che caratterizzerà il periodo del suo comando.

Il Colonnello Ruzzon, nel suo intervento conclusivo, ha riconosciuto al Ten. Col. Gabriele A. il merito di aver saputo durante il suo mandato, caratterizzato da un prolungati periodi di rischieramenti in altre basi, in particolar modo presso il 2° Stormo, portare a termine i molteplici impegni operativi ed addestrativi affidatigli in ambito nazionale ed internazionale. In conclusione, ha rivolto un augurio al Comandante subentrante certo che, con la passione e la professionalità che lo contraddistinguono, riuscirà a svolgere nei migliori dei modi il delicato incarico.

Momento speciale della cerimonia, il sorvolo di una formazione di AM-X e F2000 sul cielo di Istrana per il tradizionale ?cambio in volo? tra i due Comandanti.