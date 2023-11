Raffica di colpi nei supermercati della Marca, quattro denunciati

Erano specializzati nei furti nel supermercati della Marca. Si tratta di quattro uomini di origini rumene di età compresa tra i 20 e i 54 anni, già noti alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, finiti al centro di un'indagine condotta nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Istrana che hanno denunciati per furto aggravato e ricettazione in concorso. Gli stranieri, una decina di giorni fa, sono stati fermati a bordo di autovettura, e notati da una pattuglia dell’Arma mentre si trovavano nel parcheggio del supermercato di via Castellana di Istrana. I quattro sono stati trovati in possesso di prodotti di cosmesi del valore complessivo di circa 600 euro: i militari dell’Arma hanno poi accertato che una parte della merce rinvenuta era frutto di un furto messo a segno, poche ore prima del controllo, in un supermercato a Oderzo, a cui i prodotti sono stati successivamente restituiti.

Il più giovane del quartetto, inoltre, è già stato individuato dai militari della stazione di Castelfranco come il presunto autore di analogo furto, sempre in un supermercato di Oderzo, avvenuto l’8 novembre scorso, dove sono stati asportati prodotti di profumeria per svariate migliaia di euro. Le indagini dei militari dell’Arma sono proseguite per accertare la provenienza della merce trovata in possesso dei quattro indagati di cui ancora non si è risaliti al legittimo proprietario e che potrebbe essere verosimilmente il frutto di altrettanti “colpi” ad esercizi commerciali, e per scoprire i possibili “canali” di ricettazione della merce medesima.