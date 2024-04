Spara con la carabina al gatto del vicino entrato in giardino: scatta la denuncia

Ha sparato un colpo con la carabina ad un gatto che si era avventurato nel suo giardino, ferendolo gravemente. L'episodio è avvenuto lo scorso 24 marzo, verso le 23, a Istrana. Sfortunato protagonista di questo episodio è Ginger, micio che i volontari di Enpa descrivono con queste parole in un lungo post che è stato pubblicato ieri sulla pagina Facebook dell'associazione: "un adorabile gattino bianco e rosso di circa 4 anni, adottato presso Enpa sezione di Treviso. Sin dai primi giorni, Ginger ha dimostrato di essere un micio speciale, nonostante una leggera zoppia alla zampa dovuta a una vecchia ferita. Con amore e cure da parte della sua padroncina Martina, Ginger è cresciuto felice, amante del gioco, curioso e tanto coccolone". Purtroppo la micia si è trovata di fronte ad un'altra terribile prova.

"Verso le 23, Ginger è tornato a casa visibilmente sporco di sangue e dolorante. Martina, senza esitazione, lo ha soccorso immediatamente, portandolo presso una clinica specializzata" si legge sempre nel post pubblicato dai volontari "Lì, la terribile verità è emersa: qualcuno aveva sparato a Ginger con una carabina ad aria compressa. Le lesioni interne erano gravi, ma grazie al miracolo dei veterinari, Ginger ha lottato e si è aggrappato alla vita. Tornato a casa, Ginger ha affrontato una lunga strada di recupero, ma con pazienza, tempo e tanto amore, è tornato il micio dolce e giocherellone di sempre".

Martina, determinata a far giustizia per Ginger, ha sporto denuncia contro l'aggressore che sarebbe già stato identificato e denunciato dai carabinieri. "Vi chiediamo di condividere questa storia affinché raggiunga quanti più occhi possibile. Perché solo attraverso la diffusione e la consapevolezza possiamo combattere la crudeltà e proteggere i nostri amici a quattro zampe" scrivono ancora i volontari di Enpa "È ora di far sentire la nostra voce, è ora di giustizia per Ginger e per ogni animale che ha subito atti simili. Non resteremo in silenzio di fronte alla violenza. Uniamoci e combattiamo insieme per un mondo più giusto e migliore. La storia di Ginger potrebbe essere la storia del tuo cucciolo. Difendiamoli con tutte le nostre forze. Un sincero ringraziamento ai carabinieri di Istrana per il loro encomiabile lavoro, e un appello al Governatore Luca Zaia affinché acceleri i tempi per una nuova legge sulla tutela e il benessere degli animali".