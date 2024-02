Picchia e maltratta la moglie ma la traduzione risulta approssimativa: assolto un 36enne

Una traduzione approssimativa da parte dell'interprete che aveva riportato le frasi di una donna indiana presunta vittima di maltrattamenti in famiglia ad opera del marito, anche lui originario del sub-continente. Per questo l'uomo, un 36enne di Istrana in Italia da 12 anni e ora occupato presso una azienda agricola di Paese, rischiava una pesante condanna. A "salvarlo" sarebbe invece stata la traduzione, più corretta, del consulente della difesa che era affidata all'avvocato Alessandra Rech. In realtà il 36enne, è emerso in aula, non avrebbe abusato fisicamente della donna ma i due, molto semplicemente, si sarebbero solo insultati. Quindi, al termine di un lungo processo durato quasi due anni, oggi 6 febbraio è stato assolto, sia pur con la formula dubitativa.

Secondo l'accusa del pubblico ministero Barbara Sabbatini avrebbe maltrattato la moglie spesso in condizioni di abuso alcolico. «Sei una cagna, fai sesso con tua sorella» sarebbero state alcune delle frasi che avrebbe rivolto alla coniuge. Poi, alla fine del 2020, l'episodio, di cui è stato testimone anche uno dei due figli che al tempo aveva solo sei anni, che ha portato alla denuncia: dopo aver completato i lavori nella stalla dell'azienda agricola il 31 dicembre del 2020 l'uomo si sarebbe allontanato per fare visita al figlio dal momento che, a causa dei dissapori con il coniuge, viveva in un appartamentino che gli era stato dato dal suo titolare. Una volta arrivato nella casa di Istrana avrebbe cominciato a litigare con la moglie. Durante la discussione avrebbe rotto la porta di casa e colpito la donna alla testa. Il 36enne era stato anche arrestato nei giorni successivi all'aggressione, al termine della quale sarebbe risultato con un tasso alcolico pari a oltre 2,5.

Le frequenti liti sarebbero state dovute, secondo la deposizione del proprietario dell'azienda di Paese, dalla decisione del 36enne di comperare una casa. «Ma la moglie - ha detto in aula - era insoddisfatta dell'alloggio e aveva nei suoi confronti un atteggiamento denigratorio e di sopraffazione, da cui risultavano spesso dei litigi ma mai, che io sappia, delle botte».

La donna, peraltro, aveva perorato la causa del marito davanti ai giudici del collegio. «Se promette solennemente di non bere più allora può ritornare a casa. Vi scongiuro, fatelo tornare» aveva detto mettendosi a mani giunte nel tipico gesto di supplica davanti alla Corte, chiedendo di potersi ricongiungere con l'uomo che era sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare.