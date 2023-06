Maxi coltivazione di marijuana in casa, dopo la condanna 48enne va in carcere

I militari dell’Arma di Castelfranco Veneto hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, nei confronti di una 48enne localizzata dai militari a Galliera Veneta (PD) e tratta in arresto in esecuzione del citato provvedimento restrittivo, relativo alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione, per delitti di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente, di ingente entità. La donna era stata arrestata in flagranza di reato dai militari dell’Arma il 7 aprile 2022 a Istrana all’interno di un’abitazione di quel centro dove venivano rinvenuti e sequestrati, nella circostanza, oltre 12 kg di marijuana essiccata e un migliaio di piante di cannabis in fase di coltivazione. La straniera, al termine delle formalità di rito, è stata associata alla Casa Circondariale di Venezia.

A Riese Pio X i carabinieri hanno arrestato in flagranza dei reati di detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale un 42enne di origini marocchine gravato da precedenti, che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 22 grammi di hashish. Lo straniero, nel frangente, tentava di darsi alla fuga a piedi strattonando i militari operanti, prima di essere definitivamente bloccato dagli stessi. E’ stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.