Guidava senza l'assicurazione: ritirate patente e auto ad una 40enne

E' stata trovata per ben due volte in 8 mesi a guidare senza assicurazione e per quetso è stata stangata dalla polizia locale di Istrana. Protagonista del fatto è una 40enne di Castelfanco Veneto che è stata fermata una prima volta a giugno 2021 lungo la Postumia e poi nuovamente lo scorso 4 febbraio nella frazione di Ospedaletto durante un controllo ordinario della viabilità locale. In entrambe le occasioni gli agenti hanno verificato che la donna stava circolando priva della dovuta Rca, giustificandosi adducendo importanti problemi economici.

La 40enne, essendo recidiva per la stessa violazione all’interno del biennio previsto dal Codice della Strada, è stata sanzionata amministrativamente con una multa da 1.732 euro a cui seguono il sequestro ai fini di confisca della sua Mercedes Classe B e il ritiro della patente di guida che potrebbe oscillare tra 1 e 2 mesi a seconda del provvedimento che verrà presto emesso dalla Prefettura di Treviso. In ogni caso, una volta pagati la sanzione e il contratto di assicurazione, il mezzo potrà essere recuperato solamente dopo 45 giorni al termine di un ulteriore fermo amministrativo come aggravamento sanzionatorio.