Rapina una farmacia ed evade dai domiciliari, 20enne in cella

I carabinieri di Istrana ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata (NA), nei confronti di un pregiudicato 20enne di Istrana, che già si trovava agli arresti domiciliari, per il reato di rapina, commesso presso una farmacia di Torre Annunziata nel mese di febbraio 2021, dalla quale il giovane, insieme a un complice e con la minaccia di un coltello, aveva sottratto la somma di 1.500 euro. Il provvedimento veniva adottato in aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari attualmente in corso, a seguito di violazioni delle prescrizioni imposte all'indagato, accertate dai carabinieri di Istrana. Il giovane è stato associato alla casa circondariale di Treviso.