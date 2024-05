Ragazzi sull'auto rubata scappano dai carabinieri, finiscono fuori strada

Stanotte verso le 3 a Sala di Istrana, in via Baracca, una Toyota Yaris con a bordo due giovanissimi, risultata oggetto di furto avvenuto il 7 maggio scorso presso l’abitazione di un’anziana di Morgano, è stata intercettata da una pattuglia di carabinieri della locale stazione che quindi intimavano “l’alt” mediante l’utilizzo di segnali acustici e luminosi. Il veicolo si dava tuttavia alla fuga ad alta velocità e dopo circa un paio di chilometri fuoriusciva autonomamente dalla sede stradale, riportando danni ingenti. Subito dopo l'incidente, i militari hanno bloccato il 16enne che si trovava al posto di guida, ferito e trasportato all’ospedale di Treviso per le cure del caso. L’altro giovane, anche lui minorenne, è riuscito ad allontanarsi rapidamente a piedi in aperta campagna, ed è stato bloccato da una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Montebelluna al termine delle ricerche coordinate dalle centrali operative dell’Arma. A seguito dell’episodio i due ragazzi, incensurati, sono stati affidati ai rispettivi genitori. Per entrambi potrebbero profilarsi conseguenze penali (resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione le ipotesi di reato, oltre ad una multa di qualche migliaio di euro per la guida senza patente, poiché mai conseguita, per il giovane pilota), anche se il sospetto dei militari dell’Arma è di un possibile coinvolgimento degli stessi in alcuni furti in abitazione verificatisi proprio nei giorni scorsi nella “Castellana”.