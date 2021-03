Travolto da un furgone mentre passeggia, grave un 55enne

Incidente poco dopo le 6 di stamattina in via Capitello a Istrana. Ferito soccorso da un'ambulanza del Suem 118 e portato d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso. Per le indagini sull'incidente intervenuti i carabinieri

Stamattina, verso le ore 6 circa, a Istrana, D.A., un 55enne del posto, di origini napoletane, come sua abitudine, stava percorrendo a piedi, per una passeggiata, via Capitello, in direzione del centro del paese. Per cause in corso di accertamento, veniva urtato da un furgone che sopraggiungeva da dietro nella stessa direzione di marcia, condotto da un 38enne trevigiano. Nell'impatto, il pedone riportava varie lesioni, che ne rendevano necessario il ricovero presso l’ospedale civile di Treviso, dove si trova al momento in prognosi riservata. Sul posto, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto per i rilievi del sinistro.