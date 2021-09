Corto circuito all'alba, incendio in un appartamento

L'allarme in mattinata a istrana in un condominio di via Filzi. Il proprietario, un 52enne cinese, è rimasto fortunatamente illeso. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri

Paura nella prima mattinata di oggi, venerdì 10 settembre, ad Istrana, in un condominio di via Filzi, per un incendio che ha interessato l'appartamento in cui vive un operaio cinese di 52 anni. L'allarme è stato lanciato alle 7.30 circa. Sul posto sono intervenuti, per spegnere le fiamme, i vigili del fuoco di Treviso e Castelfranco Veneto, oltre ai carabinieri della stazione di Istrana. Le fiamme sarebbero state generate da un corto circuito dell'impianto elettrico e hanno danneggiato parzialmente l’immobile, prima di venire definitivamente domate. Nell’occasione nessuno rimaneva ferito, mentre i danni, in corso di quantificazione, sarebbero ingenti.