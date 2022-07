Schianto fatale in moto in Istria: morti un 46enne e una 39enne

Un incidente mortale in Istria, in seguito al quale hanno perso la vita due italiani residenti in Veneto: è successo ieri, venerdì 1 luglio, sulla strada Pisino – Vermo, nell'Istria centrale. Come riporta la Voce del popolo, sulla moto Bmw c'erano un italiano di 46 anni residente a Oderzo, morto sul colpo, e una 39enne di Noventa di Piave rimasta gravemente ferita e poi deceduta all’ospedale di Pola, dove era stata portata d’urgenza. La duplice tragedia è stata causata da un violento impatto frontale con un furgone targato Fiume, condotto da un 58enne croato, che avrebbe effettuato un sorpasso pericoloso. Per questo motivo è stato denunciato.