Tifosi fermati prima di Italia Albania: daspo europeo per un ultrà trevigiano

Tra i 67 tifosi italiani fermati a Dortmund, in Germania, pochi minuti prima dell'inizio di Italia-Albania, c'è anche un 25enne trevigiano che, dopo essere stato trovato in possesso di un coltello dalla polizia tedesca, ha ricevuto il primo daspo europeo per un cittadino italiano. Il giovane è stato bandito da tutti gli stadi in Europa per i prossimi due anni.

I fatti

Il gruppo di tifosi azzurri era stato fermato lo scorso 15 giugno dalla polizia tedesca poco prima di entrare in contatto con altri ultras albanesi nei pressi di un ristorante del posto. La partita di calcio non era ancora iniziata quando i 67 tifosi italiani sono stati trovati in possesso di coltelli, bombe carta e passamontagna. Trattenuti negli uffici della polizia tedesca, sono stati processati per direttissima. Gli agenti della polizia di stato italiana sono stati di fondamentale aiuto per identificare i responsabili. Il 25enne trevigiano, denunciato per porto d'armi atte a offendere, è stato sanzionato con il daspo europeo dal Questore di Treviso, Manuela De Bernardin. Ieri sera, mercoledì 19 giugno, il provvedimento è stato notificato di persona al 25enne dagli agenti della Digos di Treviso in modo da impedire all'ultrà nuove trasferte in Germania per le prossime partite di Euro 2024.

Il commento

Manuela De Bernardin, Questore di Treviso, si è detta molto soddisfatta del lavoro svolto dagli agenti di polizia. «L'auspicio - conclude - è che l'Italia agli Europei di calcio possa tornare a riempire le cronache internazionali solo per nuovi successi sportivi e mai più per episodi antisportivi nel segno dell'illegalità».