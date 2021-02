È morto l'avvocato Ivone Cacciavillani, tra i più grandi esperti di diritto amministrativo

Si è spento a 88 anni Ivone Cacciavillani, decano degli avvocati amministrativisti del Veneto, tra i maggiori esperti esperti di diritto amministrativo. Nato a Vigonovo il 22 marzo 1932, ha ricoperto la carica di presidente onorario del Consiglio direttivo dell'associazione veneta degli avvocati amministrativisti. Alla vocazione giuridica, ha da sempre affincato quella di cultore della storia, del costume e delle tradizioni della Repubblica Serenissima. Avvocato dal 1956, ha insegnato Diritto Pubblico all'Università di Padova e aveva lo studio a Stra, a pochi passi da Villa Pisani. Tra le sue innumerevoli pubblicazioni figurano 25 volumi scientifici su temi pubblicistici e oltre quaranta saggi sulla storia delle istituzioni della Repubblica Serenissima.

«Oggi se ne va un grande veneto -ha detto il presidente della Regione Luca Zaia- Un uomo che per preparazione, passione e cultura era un vero erede dei legislatori della Serenissima. Quando ancora poteva sembrare una trovata, seppe con sapienza indicare nel fondamento giuridico la stella polare da seguire verso l’Autonomia della nostra regione. Da oggi siamo orfani del giurista ma non del suo insegnamento e del suo impegno perché continueranno ad essere l’essenza di quel diritto che i Veneti hanno invocato con un refendum plebiscitario e che, siamo certi, raggiungeremo».

«Ricordo ancora l’emozione di quando lo ho conosciuto personalmente -ha continuato il governatore- Era un monumento vivente per i pensieri che riusciva ad esprimere, in cui la passione per il diritto si univa ad un amore viscerale per la storia della Repubblica Veneta. Con lui si parlava rigorosamente nella nostra lingua veneta e sempre con il sorriso; era un piacere, anche per le battute e lo spirito che esprimeva. Era un innamorato pazzo di questa terra e della sua gente; per me è sempre stato un punto di riferimento».