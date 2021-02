Appartamento "fantasma" a Jesolo, ferie da incubo per una trevigiana

Sognava di trascorrere le ferie estive a Jesolo, è finita vittima di una truffa. A vivere questa brutta esperienza è stata, la scorsa estate, una 50enne trevigiana. La donna era stata ingannata da un annuncio pubblicato su un portale on line. La donna era stata convinta ad effettuare un bonifico, come caparra, di quasi 220 euro a fronte di un canone complessivo di 1.600 euro. L'immobile si era purtroppo rivelato inesistente e il truffatore si era reso irreperibile. Alla malcapitata non è rimasto che rivolgersi ai carabinieri di Treviso. I militari, guidati dal comandante, il luogotenente Gennaro Schirone, sono riusciti ad identificare e denunciare per truffa l'autore del raggiro. Si tratta di P.R., classe 1973, originario di Monza, con vari precedenti alle spalle.