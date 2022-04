Auto nel fosso a Jesolo, feriti quattro giovani: grave un trevigiano

L'automobile è andata fuori strada e ha concluso la sua corsa capovolgendosi nel fossato. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, all'altezza della rotonda dell'Ipertosano di Jesolo, lungo via Adriatico. Era circa l'una di notte quando la macchina ha perso aderenza e si è schiantata.

A bordo c'erano cinque giovani trevigiani di circa vent'anni. In loro soccorso sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno messo l'auto in sicurezza e aperto dei varchi tra le lamiere con cesoie e divaricatori per riuscire a raggiungerli. I feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del 118, arrivato sul posto con più ambulanze, quindi stabilizzati e trasportati in ospedale per le cure. Uno di loro, residente a Treviso, risulta in condizioni più gravi ed è stato portato all'Angelo di Mestre dove si trova in prognosi riservata. Altri tre sono finiti all'ospedale di San Donà di Piave (due in chirurgia, l'altro trasferito successivamente a Mestre per una terapia specialistica), mentre il quinto ne è uscito illeso. Sono residenti a Zero Branco, Paese, Quinto eTreviso.

I carabinieri di San Donà hanno effettuato i rilievi del sinistro per verificare l'accaduto. Nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli, ma saranno svolti ulteriori approfondimenti per accertarlo. Nelle vicinanze ci sono anche delle telecamere, le cui registrazioni sono al vaglio degli inquirenti che cercheranno di capire cos'è successo negli istanti precedenti all'uscita di strada. I carabinieri, inoltre, hanno chiesto l'esecuzione dei test tossicologici sul guidatore, che è tra i feriti in cura a San Donà. Le operazioni si sono concluse attorno alle 3, quando i mezzi del soccorso stradale hanno rimosso l'automobile.