Rissa nella notte a Jesolo, due trevigiani finiscono in ospedale

Non poteva finire in modo peggiore il weekend di un 30enne ed un 40enne originari del Sud Italia ma residenti a Treviso, portati in pronto soccorso dopo essere rimasti coinvolti in una rissa nel centro di Jesolo.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la scazzottata è avvenuta nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 aprile in Via Vicenza. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto i due uomini residenti nella Marca si trovavano in un locale del centro insieme ad altri due stranieri. Tutti e quattro erano in evidente stato di alterazione alcolica al punto che il personale del locale ha dovuto farli uscire. Finiti i strada i quattro hanno iniziato a litigare tra loro in strada in modo sempre più violento. Ne è nata una rissa in cui il 30enne e il 40enne hanno avuto la peggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Donà di Piave, alcune guardie giurate e il personale del Suem 118. Le indagini sull'episodio sono state avviate, nulla di grave invece per i due feriti.