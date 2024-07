Rapine con coltello e spray urticante a Jesolo: arrestato un 16enne e due denunciati

Torna l'allarme baby gang a Jesolo. Qualche giorno fa un ventenne padovano è stato accerchiato e minacciato con un coltello da un gruppo di maliventi che gli hanno spruzzato contro lo spray urticante, per poi sottrargli una collana d'oro che portava al collo. La vittima era stato avvicinato da quattro giovanissimi, uno dei quali, un 16enne straniero residente nel Padovano che è stato subito intercettato e arrestato dai carabinieri intervenuti presso il lungomare "Katia Ricciarelli". Il ragazzo, accusato di rapina aggravata in concorso, è stato portato presso l'istituto penale per i minori di Treviso.

La mattinata successiva, i militari dell'Arma di San Donà di Piave sono riusciti a identificare e bloccare un altro complice, anche lui 16enne, nei pressi della stazione dei pullman di Jesolo. Per lui è scattata la denuncia. Nella stessa serata, i militari sono intervenuti anche per una rapina ai danni di un 18enne veronese, sempre nei pressi dell'arenile di Jesolo, presunibilmente ad opera dello stesso gruppetto di ragazzi. La vittima ha raccontato infatti di essere stato minacciato con un coltello e costretto a consegnare il proprio smartphone. I controlli, partiti nell'immediato, hanno permesso di individuare e denunciare un 16enne originario della provincia di Treviso, trovato in possesso del cellulare precedentemente sottratto.