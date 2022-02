Ai domicilari l'automobilista che ha causato la morte di Sara e Jessica

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pordenone ha sciolto le riserve ha preso una decisione destinata a causare una valanga di polemiche: sono stati concessi gli arresti domiciliari a Dimitre Traykov, 61enne di Pordenone, responsabile del tragico incidente che domenica scorsa è costato la vita a Sara Rizzotto, assistente sanitaria di 26 anni, e Jessica Fragasso, studentessa universaria a Ca' Foscari, 20 anni. Lo schianto è avvenuto alle 19.40 di domenica lungo la A28, tra Villotta di Chions e Azzano Decimo. La richiesta della misura alternativa al carcere (dove l'uomo si trovava da domenica scorsa), è stata presentata dagli avvocati Gianni Massanzana e Loris Padalino nel corso dell'udienza di convalida del fermo che si è svolta ieri, 2 febbraio, è stata accolta dal gip. L'imprenditore sarà dotato di braccialetto elettronico (per ora non ne sono di disponibili e quindi pattuglie di carabinieri e polizia dovranno verificare la sua permanenza in casa a Pordenone) per evitare l'eventuale pericolo di fuga.

Gli inquirenti, coordinati dal pubblico ministero Federico Facchin, che indagano sul tragico incidente stanno accertanto intanto se l'uomo possa aver avuto un complice che possa aver agevolato la fuga dell'uomo dal luogo dell'incidente fino a casa sua, a Pordenone. Una testimone, un'ausiliaria del traffico di Autovie Venete, avrebbe visto il 61enne scappare a piedi dopo lo schianto. Sono stati sequestrati all'imprenditore i suoi quattro cellulari (tre dei quali lasciati a bordo del suo Land Rover Defender) con i quali si cercherà di accertare il tragitto compiuto dal "pirata" e le eventuali telefonate eseguite prima e dopo lo schianto. Intanto tra le testimonianze acquisite dagli investigatori c'è quella della moglie di Traykov. La donna ha riferito che il marito, tornato a casa sotto choc riferendole di "aver avuto un incidente", avrebbe bevuto un bicchiere di vino.