Malore mentre fa jogging: salvato con un intervento d'urgenza

Si è salvato grazie a un intervento ospedaliero d'urgenza il 50enne colto da arresto cardiaco domenica 25 aprile mentre stava facendo jogging a Vittorio Veneto lungo la ciclopedonale del Meschio.

L’uomo, soccorso prima da un passante e poi dal Suem 118, è stato trasportato in elisoccorso presso la Cardiologia di Conegliano. Al Santa Maria dei Battuti il paziente è stato immediatamente sottoposto a una coronarografia che ha evidenziato l’occlusione di un’arteria coronarica (infarto miocardico acuto), subito riaperta mediate l’uso di uno stent. Il tutto si è svolto nell’arco di un’ora. L’intervento è stato effettuato con successo dal dottor Gerlando Preti e dall’équipe infermieristica dell’emodinamica che effettua servizio attivo 24 ore su 24 presso la Cardiologia di Conegliano diretta dal dottor Roberto Mantovan. «Il paziente è ancora in prognosi riservata, ricoverato in Unità coronarica, ma presenta chiari segni di miglioramento - conclude il dottor Mantovan - La precocità di un intervento così complesso è cruciale per salvare la vita delle persone».