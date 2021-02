Ladri acrobati svaligiano la villetta di un imprenditore in sette minuti

Il furto in Via dei Fioretti a Colle Umberto. I ladri, ripresi dalle telecamere, sono fuggiti con l'oro della famiglia derubata. Volto coperto dalle mascherine

Si sono arrampicati fino a 5 metri di altezza per distruggere la serena dell'antifurto. A quel punto, liberi di agire, hanno aperto con un cacciavite la finestra del salotto e, in soli 7 minuti, hanno svaligiato la villetta di un noto imprenditore in Via dei Fioretti a Colle Umberto.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i malviventi sono entrati in azione quando i proprietari di casa erano usciti. Volto coperto dalle mascherine, sono stati ripresi dalla telecamera di sorveglianza di un vicino che ha permesso di ricostruire la velocità di esecuzione del furto. I ladri acrobati avevano portato con loro un recipiente per immergere nell'acqua l'antifurto che però, a loro insaputa, si era già rotto qualche giorno prima. Una volta all'interno della villetta hanno buttato tutto all'aria, soprattutto nella camera matrimoniale dove hanno trovato oro e gioielli della famiglia derubata. Il loro colpo sarebbe durato di più se non si fossero accorti che la proprietaria di casa stava rientrando proprio mentre loro erano ancora dentro casa. Costretti alla fuga, sono riusciti ad andarsene indisturbati e si sono diretti nella zona di Via Caronelli. Qui hanno tentato un nuovo furto in casa ma sono stati visti dai vicini che li hanno messi in fuga. I carabinieri, informati dell'accaduto, hanno chiesto ai residenti di poter analizzare i filmati delle videocamere provare a risalire all'identità dei responsabili. L'ipotesi è che si tratti di una banda di professionisti che, nel caso di Via dei Fioretti, aveva studiato il colpo in ogni minimo dettaglio.