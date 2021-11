Ladri in appartamento: camera da letto devastata

Ladri scatenati nel lungo weekend di Ognissanti. Nella serata di domenica 31 ottobre gli inquilini di un appartamento in Viale Verdi a Casale sul Sile si sono ritrovati la casa devastata dal passaggio dei malviventi.

I ladri si sono introdotti nell'appartamento forando una delle finestre vicino alla serratura. Tecnica identica a quella di un altro furto avvenuto il 31 ottobre in una casa a San Cipriano di Roncade. Il sospetto delle forze dell'ordine è che si tratti di una banda specializzata in furti seriali. A Casale sul Sile, oltre al furto subito, per gli inquilini c'è stato anche lo choc di trovarsi casa completamente sottosopra con vestiti e ricordi gettati all'aria dai malviventi alla ricerca di contanti e oggetti di valore. Nei giorni scorsi i ladri hanno colpito anche i Comuni di Preganziol e Mogliano Veneto.