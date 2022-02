Ladri fuori dall'asilo rubano borsone da un'auto: papà li insegue

Rabbia e sconcerto a Biancade per un furto avvenuto davanti all'asilo "Morosini" in Via Paris Bordone. Poco prima dell'uscita da scuola dei bimbi, due malviventi appostati nel parcheggio dell'istituto sono entrati in azione rubando un borsone sportivo all'interno di una delle auto in sosta. Immediata la fuga che ha rischiato però di mettere in serio pericolo gli studenti appena usciti dall'istituto. I due ladri si sono allontanati in fretta e furia a bordo di una Fiat Punto grigia, saltando un cordolo e viaggiando a velocità molto sostenuta. Un papà ha provato a inseguirli a piedi senza successo: dopo pochi metri l'auto dei due malviventi era già sparita. Il sindaco Pieranna Zottarelli ha condannato l'accaduto: sulla vicenda indagano ora i carabinieri.