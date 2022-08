Ladri all'asilo nido nel ponte di Ferragosto: rubati soldi e cartucce

Nei giorni a cavallo di Ferragosto, i ladri sono entrati in azione all'asilo nido "La Chiocciola" di Conegliano forzando una porta laterale della scuola. Una volta all'interno della struttura i malviventi si sono impossessati di alcune decine di euro in contanti e di una decina di cartucce per stampanti. Sul furto stanno indagando in questi giorni i carabinieri di Conegliano. Al vaglio le immagini delle telecamere della zona per provare a risalire all'identità dei responsabili.