Auto in sosta vandalizzate e razziate nella notte: caccia ai responsabili

Brutta sorpresa di inizio anno per i residenti di San Trovaso, a Preganziol. Nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 gennaio, tra via Vittorio Veneto e via Sauro, ignoti hanno colpito diverse auto in sosta, rompendo i finestrini alla ricerca di oggetti di valore dimenticati all'interno.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", in gran parte dei casi i vandali hanno trovato poco o nulla all'interno dei veicoli ma, per i proprietari delle auto, resta il danno e l'amarezza di essersi trovati il mezzo con i finestrini rotti. La tecnica dei banditi, già messa in atto nei mesi scorsi a Mogliano Veneto e Preganziol, è sempre quella di rompere il vetro piccolo, anteriore o posteriore, per poi introdursi all'interno dell'abitacolo alla ricerca di possibili oggetti di valore dimenticati. In molti casi, però, sembra trattarsi di bravate fatte per il solo gusto di danneggiare il veicolo, senza la vera intenzione di rubare qualcosa. A dare l'allarme sui social, questa volta, è stata una residente di via Vittorio Veneto che ha denunciato l'accaduto alla polizia locale. I responsabili restano, per ora, a piede libero. La vicenda ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza in paese con Fratelli d'Italia che è tornata ad attaccare la giunta del sindaco Galeano per la poca videosorveglianza nei quartieri residenziali. Le telecamere a Preganziol, negli ultimi anni, sono però state aumentate da 32 a quasi 80, la replica del Comune.