Assalti ai bancomat in tutto il Triveneto: undici persone in manette

Sono accusati di aver messo a segno una lunga serie di furti, assaltando gli sportelli di istituti di credito e uffici postali di tutto il Triveneto. Sabato 5 marzo i carabinieri del nucleo investigativo di Treviso hanno dato esecuzione a 11 misure cautelari emesse dal Gip di Treviso: otto le ordinanze di custodia cautelare in carcere, 3 gli obblighi di dimora. La banda sarebbe riuscita ad appropriarsi indebitamente di diverse decine di migliaia di euro. Nelle operazioni i militari dell'Arma si sono avvalsi anche dell'elicottero e delle unità cinofile per identificare i responsabili. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in mattinata.