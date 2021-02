Bar e tabaccheria svaligiati: ladri in azione al Parco Stella

Doppio colpo dei ladri al Parco commerciale "Stella" di Oderzo. Mercoledì 17 febbraio, dopo l'orario di chiusura dei negozi, i malviventi hanno fatto irruzione alla tabaccheria "Stella" in Via Maestri del Commercio. I ladri sono riusciti ad aprire con il flessibile l'armadio blindato con all'interno: Gratta e vinci, diversi pacchi di sigarette, marche da bollo, ricariche telefoniche e ben 1330 euro in contanti.

Non contenti, i malviventi si sono spostati poco dopo al vicino "Bar Park" dove hanno rubato 350 euro in contanti, sigarette, marche da bollo e tantissimi generi alimentari tra cui caffè e zucchero. Un doppio colpo studiato nei minimi particolari: i ladri hanno tagliato i fili del cancello elettrico sul retro per non far entrare l'addetto alla security e, davanti all'ingresso avevano posizionati una serie di bidoni della spazzatura per rallentare un eventuale arrivo delle forze dell'ordine. Tutta la merce rubata al bar era assicurata. Ingenti i danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.