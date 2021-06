Ruba una bici da 500 euro al liceo "Da Vinci": fermato mentre prova a rivenderla

Ladro di biciclette fermato e denunciato dalla polizia locale di Treviso. Venerdì 11 giugno, dopo un inseguimento di alcune decine di metri, un giovane è stato bloccato dai vigili per aver rubato una bicicletta del valore di oltre 500 euro. Si tratta di un 17enne originario della Guinea, residente a Treviso e intercettato dagli agenti del Nucleo di polizia giudiziaria mentre stava cercando di rivendere la bici rubata a una ragazza in pieno centro città.

«Il furto della bici era avvenuto qualche giorno prima all’istituto "Da Vinci" di Treviso: una bici nuova, appena comprata a circa 500 euro e che sui social veniva rivenduta a metà prezzo - spiega il Comandante della polizia locale, Andrea Gallo - Dopo la denuncia fatta in Comando dal proprietario, gli agenti durante i controlli in città hanno notato venerdì pomeriggio due giovani che stavano parlando animatamente con una bici identica a quella rubata qualche giorno prima. Il giovane, fermato dagli agenti, ha cercato di fuggire per qualche metro ma è stato subito bloccato e portato in Comando».

Al termine degli accertamenti la bicicletta è risultata essere proprio quella rubata pochi giorni prima. E a confessare il furto è stato lo stesso giovanissimo, denunciato alla Procura della Repubblica dei minorenni di Venezia per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I furti di biciclette, soprattutto in stazione dei treni e in prossimità dei plessi scolastici, stanno diminuendo in maniera sensibile ma la soglia di attenzione da parte del Comando rimane molto alta: «I risultati che stiamo ottenendo nel contrasto ai furti sono notevoli - evidenzia Gallo - Sono decine le bici che vengono restituite ai legittimi proprietari. Da circa un anno il Comando è impegnato costantemente nel garantire la rimozione delle bici abbandonate sui marciapiedi e sulle ringhiere della stazione che ora risulta in ordine e senza zone franche dove una volta spesso erano presenti molti mezzi "parcheggiati" alla rinfusa, ostacolando il transito di pedoni e limitando fortemente l’accessibilità ai disabili».