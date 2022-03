Ladri al liceo Marconi, rubate le biciclette di due studenti

Ladri di biciclette al liceo Marconi di Conegliano. Giovedì 24 marzo due ventenni sono arrivati dietro la palestra della scuola e in pieno giorno, durante le lezioni, hanno rubato le bici a due studenti.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il furto è avvenuto poco prima di mezzogiorno. Uno dei due ladri ha scavalcato il muro della scuola passando al complice, rimasto in strada, le due bici rubate. Alcuni studenti hanno assistito increduli alla scena e hanno subito segnalato l'accaduto al dirigente scolastico, Stefano Da Ros. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che hanno preso in consegna i filmati delle videocamere di sorveglianza, non della scuola (che ne è sprovvista) ma del Comune. La speranza rimane quella di dare un volto e un nome ai due responsabili.