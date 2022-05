Ladri in canonica, rubate le buste con le offerte per i poveri

Sono entrati in azione nel momento in cui la chiesa di Varago era completamente deserta: sabato pomeriggio, 21 maggio, una banda di ladri ha fatto sparire le offerte destinate ai poveri della frazione di Maserada sul Piave. Un furto inaspettato e meschino su cui ora stanno indagando i carabinieri.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i malviventi sono riusciti a fuggire con un bottino di oltre 600 euro. Non trovando nessuno in canonica hanno potuto muoversi indisturbati in tutte le stanze fino ad arrivare allo studio del parroco, don Federico Giacomini. Le buste con le offerte si trovavano all'interno di un cassetto della scrivania. Dopo averle svuotate i ladri se ne sono andati senza lasciare traccia. Immediata la denuncia ai carabinieri: la speranza è che le telecamere presenti in zona possano aver ripreso in volto i malviventi. Nel frattempo rimane tanta l'amarezza in parocchia.