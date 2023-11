Ladri in casa poco prima di cena: coppia aggredita da tre malviventi

Si stavano rilassando a casa dopo un lunedì di lavoro in attesa di iniziare a preparare la cena quando, all'improvviso, si sono trovati faccia a faccia con tre ladri intenzionati a derubarli. Attimi di terrore per una giovane coppia residente a Breda di Piave.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" l'incubo ha avuto inizio poco dopo le 18. La coppia di conviventi si è vista piombare in casa tre malviventi incappucciati e a volto coperto pronti a svaligiare l'abitazione. Il ragazzo a quel punto ha provato a opporre resistenza e a bloccare i ladri ma loro l'hanno aggredito colpendolo con una serie di spintoni e pugni in faccia, facendolo finire sul pavimento. A quel punto la banda si è data alla fuga senza riuscire a rubare nulla. Immediata la chiamata ai carabinieri da parte dei due giovani. Da una prima descrizione fornita ai militari i tre ladri sarebbero di corporatura robusta e tra loro parlavano con accento straniero. Le prime ricerche non hanno dato esito: la banda è ancora a piede aiuto molto probabilmente grazie anche all'aiuto di un complice che li attendeva in auto poco distante dal luogo del tentato furto. Sotto choc i residenti della zona.