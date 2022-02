Muore a 53 anni, i ladri vanno a rubare di notte nel suo appartamento

Rabbia e indignazione per il furto messo a segno di notte nell'appartamento di Massimiliano Mestriner, 53enne molto conosciuto a Mogliano, mancato all'affetto dei suoi cari domenica 6 febbraio a causa di gravi problemi cardiaci di cui soffriva da tempo.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i malviventi entrati in azione hanno preso di mira l'appartamento di Mestriner pochi giorni dopo. Di notte sono arrivati fino al terzo piano del condominio Ater in cui viveva Mestriner e hanno messo a soqquadro l'intero appartamento. Il 53enne viveva da solo quindi la casa era rimasta disabitata. Non è chiaro cosa siano riusciti a rubare i ladri o se si sia trattato di un gesto di sfregio alla memoria di Mestriner. Per i familiari un dolore doppio dopo la scomparsa del loro caro. Operaio e rappresentante sindacale di Mogliano Servizi, Mestriner aveva vissuto una vita ricca di esperienze, lavorando anche come gelataio in Albania. Grande amico del pittore Mario Piero Giovecchi, negli ultimi anni aveva dovuto affrontare diversi problemi di salute tra cui il problema cardiaco costatogli la vita a soli 53 anni.