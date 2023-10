Ladri in casa dei gestori del ristorante Le Querce: scoperti e messi in fuga

Poteva finire in tragedia il tentato furto scoperto sabato sera, 21 ottobre, dai gestori del ristorante Le Querce a Merlengo di Ponzano. Come raccontato dal gestore del locale, Dario Zago, verso le 20.30 era in corso una festa di matrimonio a Le Querce e così sua sorella Duska era rientrata nella loro casa confinante per recuperare alcune cose mentre Dario era rimasto in servizio.

Rientrata a casa però Duska Zago ha aperto il cancelletto di casa quando, all'improvviso, si è trovata davanti un uomo di corporatura robusta, bianco di carnagione, senza barba e con un cappello in testa. Appena ha visto la proprietaria di casa il ladro si è alzato una sciarpa in volto per non farsi riconoscere ed è fuggito di corsa scavalcando il cancelletto dell'abitazione. Duska Zago, dopo lo choc iniziale, ha iniziato a inseguire il malvivente urlandogli dietro ma il ladro si è dileguato nel buio grazie, presumibilmente, all'aiuto di uno o più complici. Il fatto ha comprensibilmente sconvolto la famiglia Zago: in serate come quella di sabato capita infatti che anche i nipotini degli Zago tornino in casa durante il servizio serale. Il ladro poteva imbattersi in uno dei bambini e fargli del male. Il perimetro della casa e del locale sono sorvegliati dalle videocamere. I filmati sono stati consegnati ai carabinieri che hanno avviato le ricerche della banda di malviventi. Il ladro scoperto da Duska Zago si era introdotto nel garage, aveva forzato il portoncino e rovistato tra gli scaffali prendendo un flessibile, chiavi inglesi e cacciaviti che non è però riuscito a rubare.