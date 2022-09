Ladri acrobati al Conè: negozi svaligiati nella notte

Maxi furto nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 settembre al centro commerciale Conè: una banda di ladri acrobati è riuscita a calarsi dal lucernaio, eludendo il sistema d'allarme e svaligiando i registratori di cassa dei negozi. Il bottino sarebbe di diverse migliaia di euro.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" l'episodio è stato scoperto solo lunedì mattina alla riapertura del centro commerciale. Le serrande di diverse attività commerciali sono state trovate semialzate, svuotati i registratori di cassa. La polizia di stato ha aperto le indagini sul furto e stanno esaminando in questi giorni i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona. Secondo le prime ipotesi i malviventi sarebbero arrivati dai terreni al confine con San Vendemiano e avrebbero agito con volto e mani coperti da guanti e passamontagna: non è la prima volta che il centro commerciale di Conegliano viene preso di mira dai ladri. Un anno fa, a fine ottobre 2021, quattro negozi erano stati svaligiati nella notte con modalità molto simili al furto avvenuto lo scorso fine settimana. Per ora dei ladri acrobati non sembra esserci traccia.