Ladri in casa di riposo, rubato il cibo dalla mensa degli anziani

Sono entrati in azione in piena notte, hanno forzato la porta del centro cottura e sono fuggiti dopo aver rubato ingenti quantità di cibo destinate alla mensa degli anziani. Nel mirino dei ladri le cucine della casa di riposo "Aita" a Crespano del Grappa.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", i malviventi sono entrati in azione nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 ottobre. Dopo aver lasciato un complice al volante di un furgoncino parcheggiato nelle vicinanze, i ladri hanno forzato la porta del centro cottura da dove hanno rubato indisturbati 17 chili di affettati (tra cui speck, prosciutti e pancetta), 8 chili di formaggi (grana padano, Asiago, gorgonzola e molti altri), pasta, frutta, scatolette e yogurt. Secondo una prima stima la refurtiva si aggira intorno a un valore complessivo di oltre 650 euro. I cibi erano destinati alla mensa per gli anziani della casa di riposo e alle varie mense scolastiche della zona di Crespano del Grappa. Casa "Aita" ospita ad oggi 137 anziani ed è una delle rsa trevigiane a non aver riscontrato casi di positivià al Covid. Il furto, scoperto dal personale della rsa martedì mattina, è stato segnalato ai carabinieri di Pieve del Grappa.